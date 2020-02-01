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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Malatya’da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak

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Malatya’da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın 4 ilçesinde ağır hasar gören 37 bina yıkılacak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımı için Vali Aydın Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Baruş’un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, deprem nedeniyle ağır hasar gören, Doğanyol ilçesinde 24, Battalgazi ilçesinde 10, Pütürge ilçesinde 2 ve Kale ilçesinde 1 olmak üzere toplam 37 binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonrası yıkılması kararlaştırıldı.

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