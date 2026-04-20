Malatya'da ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürüp 25 koyunu yaraladı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 12:27

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 450 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürdü, 25 koyunu yaraladı.

Bozburun Mahallesi’nde gece saatlerinde 450 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürdü, 25 koyunu ise yaraladı. Sabah ağıla geldiğinde koyunların öldüğünü gören Hasan Aksüt, zararının büyük olduğunu söyledi.

Aksüt, devlet büyüklerinden yardım beklediğini belirterek, “Zor şartlarda kırsalda yetiştiricilik yapmaya çalışıyoruz. Sabah hayvanları yemlemek için ağıla girdiğimde kurdun gece girip 40 koyunu telef ettiğini 25 hayvanın da yaralı bıraktığını gördük. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bu zor şartlarda, bu zarar bizleri zor durumda bıraktı” dedi.

