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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Malatya’da 947 altın sikke ele geçirildi

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Malatya’da 947 altın sikke ele geçirildi
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MALATYA’da, polisin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 947 altın sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde oluşturdukları yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir yolcunun üzerinde arama yaptı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 947 altın sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

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