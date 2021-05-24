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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Malatya'da 9 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı

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Malatya'da 9 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri yolunda meydana geldi. Turgut Özal viyadüğünde aynı yöndeki servis minibüsü, otomobil, hafif ticari araç ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 araç çarpıştı.

Malatyada 9 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı
Zincirleme kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Malatyada 9 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı

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