Malatya’da 83 bin öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, Malatya’da ilkokul 2, 3, 4’üncü sınıflar, 8’inci ve 12’nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli toplam 83 bin 297 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler yüz yüze eğitimde haftanın iki günü okulda olarak, sınıf mevcutları ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi- salı, diğer grup ise perşembe ve cuma günleri gelecek. Her sıraya bir öğrenci oturarak yanı boş kalacak şekilde ders görmeye başladı. Battalgazi Belediyesi tarafından 81 şehirde 81 okulda ders başı yapan öğrencilere kayısı ve kayısı çekirdeği dağıtıldı.



’81 KENTTE 81 OKULA KAYISI VE KAYISI ÇEKİRDEĞİ DAĞITTIK’

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, pandemiden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu kampanya dahilinde 81 ilde 81 okulda Malatya’nın kayısıyı ve kayısının çekirdeği dağıttıklarını söyledi.