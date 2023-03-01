Malatya'da 54 enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt ile Doğanşehir ve Akçadağ'da yıkıma neden oldu.

1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kentte, 428 arama- kurtarma çalışması yapıldı. Arama- kurtarma, günler önce sona erdirilirken, enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

3 bin 899 binanın yıkıldığı, acil yıkılması gereken 372 binanın tespit edildiği Malatya'da valilik, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili toplam 111 bin 936 bina ve 350 bin 854 bağımsız bölüm bulunduğunu, 'acil+ağır+yıkık' bina sayısının 28 bin 914, 'acil+ağır+yıkık' konut sayısının 68 bin 917, 'acil+ağır+yıkık' ticarethane sayısının 14 bin 379, 'acil+ağır+yıkık' ahır sayısının 1701, 'acil+ağır+yıkık' diğer hane sayısının da 2 bin 55 olduğunu açıkladı.

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Kentte 81 enkaz kaldırılırken, 54 enkazın kaldırılması çalışmalarına ise devam ediliyor. Şehrin 27 noktasındaki çadır kentlerde 3 bin 6 çadır kurulurken, 2 bin 860'ının dolu olduğu ve kent genelinde günlük 466 bin 425 kişilik sıcak yemek dağıtıldığı belirtildi.