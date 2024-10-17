Malatya’da 5.9’luk korku

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MALATYA’nın Kale ilçesinde dün saat 10.46’da Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da hissedilen sarsıntı, 6 Şubat 2023’te çifte felaket yaşayan bölge halkında paniğe neden oldu. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ’da 4 binada kısmi çökme meydana geldi. Çoğu panikle yüksekten atlama sonucu 187 kişi hafif yaralandı.

5 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Deprem nedeniyle Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman’da dün okullar tatil edildi. Malatya Valiliği, eğitime verilen aranın bugün de devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, can kaybının yaşanmadığı depremden toplam 187 vatandaş etkilendi. 43 kişi çeşitli hastanelerde gözetim altına alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 10.07 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Tunceli, Sivas, Erzincan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Bingöl başta olmak üzere sarsıntı bölgedeki birçok ilde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0, derinliğini 6.5 kilometre olarak açıkladı.

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Malatya merkezli depremin yaşattığı panik, kamera kayıtlarına da yansıdı. Bir markette de reyonlardaki ürünler yerlere saçıldı.

‘RİSKLİ YAPILARDAN UZAK DURUN’ ÇAĞRISI

Depremin ardından Malatya ve bölge illerde valilikler ile tüm kamu kurumları, teyakkuz durumuna geçti. AFAD ekipleri depremin ardından saha tarama çalışmaları başlatırken valiliklerde oluşturulan kriz merkezlerinde de gelen çağrılar yanıtlandı ve tek tek kırsal bölgeler jandarma aracılığı ile kontrol edildi. Depremden etkilenen kentlerin vali ve belediye başkanları, vatandaşları riskli yapılardan uzak durmaya çağırdı.

ELAZIĞ’DA 18 HASARLI BİNA 126 YARALI

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki ağır hasarlı bina sayısının 18’e yükseldiği, 126 yaralıdan 117’sinin taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, deprem sırasında 12 si yaralamalı 9’u ise maddi hasarlı 21 trafik kazasının meydana geldiği de kaydedildi.

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PARKLAR MEYDANLAR DOLDU

Birçok ilde depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıkıp güvenli alanlara yöneldi. Yüzlerce kişi parklarda ve açık alanlarda gelişmeleri takip ederken bazıları da araçlarıyla müstakil evlerinin bulunduğu köylerine gidince trafikte yoğunluk oluştu. Saatlerce dışarıda bekleyenler, bir süre sonra evlerine dönmeye başladı.

BÖLGEDE 65 ARTÇI SARSINTI

5.9 büyüklüğündeki bu depremin ardından bölge artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanmaya devam etti. Dün 10.46’dan 14.00 sıralarına kadar Malata, Kale, Pütürge, Yeşilyurt merkezli 65 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, artçı sarsıntılar 1.2 ila 3 büyüklüğü aralığındaydı.

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UZMANLAR NE DEDİ?

ENDİŞEYE MAHAL YOK

Prof. Dr. Naci Görür:

“Deprem Akuşağı-Kale/Malatya’da oldu. Doğu Anadolu fay zonu üzerinde. Biliyorsunuz, 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok.”

6 Şubat depremlerinin hafızalarda çok taze olduğu bölgede vatandaşlar uzun süre evlerine giremedi.

ARTÇI DEĞİL MÜSTAKİL

Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

“Artçı değil bu. Çünkü merkez üssü Doğu Anadolu ile Malatya fayları arasındaki Kale bölgesine yakın. Bu depremin olma olasılığı yüksekti. Bölgede artçı dışında çok deprem olmuştu. Bir kavşak noktasında olduğu için pek çok deprem meydana geliyordu. Bu müstakil, başlı başına büyük bir deprem sayılır. 20 saniyeye yakın sürede hissedildiğini düşünüyorum. Artçıları 5’e kadar çıkabilir.”

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STRESİN BİRİKTİĞİ BÖLGE

Prof. Dr. Okan Tüysüz:

“Özellikle 6 Şubat depremi ve 2020’de yaşadığımız Elazığ depreminden sonra stresin oldukça fazla olduğu bir bölge. Bu bölgedeki faylardan birinin harekete geçtiğini düşünüyorum. Ama bilgiler henüz çok taze, inceleme gerekiyor. 5.9 ve 6.1 büyüklükleri arasındaki sığ deprem. 10-12 km üzerine kaynaklar var. Hasar olabilecek bir deprem. Umuyorum ki ciddi bir hasar ortaya çıkmaz.”

ARTÇILARI GELECEK

Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

“2020 Elazığ depremi ile 2023 yılı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir nokta burası. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Biliminsanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8’e kadar bir deprem bekleniyordu. Burada 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra artçı depremler de gelecektir. Bu artçıların da 5 büyüklüğüne kadar gerçekleşme olasılığı var.”