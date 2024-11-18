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Malatya'da 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük! Bir işçi enkaz altında kaldı

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#Malatya#Yeşilyurt#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 16:02

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprede ağır hasar alan 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana gelirken kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Malatyada 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük Bir işçi enkaz altında kaldı
Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

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#Malatya#Yeşilyurt#Deprem

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