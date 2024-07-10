Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken derinliği 14.27 km olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

Malatya Yeşilyurt’ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.