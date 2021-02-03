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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi

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Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi
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MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 318 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 318 litre el yapımı içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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