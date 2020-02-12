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Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Malatya’da 3 ilçede eğitim 17 Şubat’ta başlayacak

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Malatya’da 3 ilçede eğitim 17 Şubat’ta başlayacak

Malatya’da deprem nedeniyle 3 ilçede ara verilen eğitim 17 Şubat’ta başlayacak.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Pütürge, Doğanyol ve Kale İlçelerimizde ara verilen eğitime, 17 Şubat tarihinde tekrar başlanacaktır” denildi.
Depremin şiddetli hissedildiği Malatya’da 3 Şubat’ta başlaması gereken ikinci yarıyıl 10 Şubat’a ertelenmiş, depremden en fazla zarar gören Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerinde ikinci dönemin 17 Şubat tarihinde başlayacağı duyurulmuştu.

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