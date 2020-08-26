MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
GeriGündem Malatya'da 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Malatya'da 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ'da Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 bin 200 kök Hint keneviri, 1 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle