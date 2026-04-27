Malatya'da 3.9 ve 4.4'lük depremler

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Battalgazi'de saat 15.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.27 km olarak kaydedildi. 15.42'de ise kentte 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 4.4'lük depremin depremin derinliği 16.36 km olarak katdedildi.



Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.