Malatya'da 3.9 ve 4.4'lük depremler

#Deprem#Son Depremler#Son Dakika
Malatyada 3.9 ve 4.4lük depremler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 15:49

AFAD, Malatya Battalgazi'de 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Battalgazi'de saat 15.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.27 km olarak kaydedildi. 15.42'de ise kentte 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 4.4'lük depremin depremin derinliği 16.36 km olarak katdedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

#Deprem#Son Depremler#Son Dakika

