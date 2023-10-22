Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 03:48'de Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.46 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre şehirlerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-10-22
Saat:03:48:47 TSİ
Enlem:38.101 N
Boylam:37.737 E
Derinlik:6.46 km
Detay:https://t.co/kh840ArL90@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi