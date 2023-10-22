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Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Deprem#Doğanşehir Deprem
Malatyada 3.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 04:01

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Richter ölçeğine göre; 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 03:48'de Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.46 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre şehirlerden de hissedildi. 

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#Malatya#Deprem#Doğanşehir Deprem

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