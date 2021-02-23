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Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Kadilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kadilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2021
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/aMI4aZZrg6
23.02.2021, 15:47:18 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli