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Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Kadilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kadilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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