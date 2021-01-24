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Haber Giriş: 24.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Malatya’da 3.2 büyüklüğünde deprem

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Malatya’da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre bugün saat 13.50’de yerin 8 bin 700 metre derinliğinde Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir yıl önce 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden Pütürge ilçesi de büyük oranda etkilenmiş, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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