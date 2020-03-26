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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:33,Son Güncelleme:/

Malatya'da, 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

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Malatya'da, 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
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MALATYA'da, polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda, bidonlar içinde 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Özsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, sahte dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bidonlar içinde 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirdi. Sahte dezenfektan dolu bidonlara imha edilmek üzere el koyulurken, iş yeri sahibine, 1750 liralık para cezası kesildi.

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