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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi yakalandı

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Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi yakalandı
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MALATYA'da, ahırdan 18 küçükbaş hayvanı çalan 5 şüpheliden 3'ü jandarma tarafından güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

Hırsızlık olayı, 2 Ocak günü, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Suluköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan bir çiftçinin ahırındaki 18 küçükbaş hayvan kiralık kamyonet ile gelen 5 kişi tarafından çalındı. Çiftçinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirledi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Koyunlar ise satıldıkları yerden alınarak, sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

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