Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi yakalandı

Hırsızlık olayı, 2 Ocak günü, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Suluköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan bir çiftçinin ahırındaki 18 küçükbaş hayvan kiralık kamyonet ile gelen 5 kişi tarafından çalındı. Çiftçinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirledi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Koyunlar ise satıldıkları yerden alınarak, sahibine teslim edildi.



Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.