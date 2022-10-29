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Malatya'da 10 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Uyuşturucu#Operasyon
Malatyada 10 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 18:22

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda piyasaya değeri 10 milyon TL'nin üzerinde olan 83 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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Malatya ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Kale yol uygulama noktasında durdurdukları hafif ticari bir araçta arama yaptı.

Hassas burunlu narkotik köpekler ile yapılan aramalarda valizler içerisine paketler halinde gizlenmiş piyasa değeri 10 milyonunun üzerinde 83 kilo 287 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatyada 10 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

 

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#Malatya#Uyuşturucu#Operasyon

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