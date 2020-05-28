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AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Malatya Valisi uyardı: Vaka sayısı artmaya başladı

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Malatya Valisi uyardı: Vaka sayısı artmaya başladı
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Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi. Baruş, "Kurallara uyulmaması nedeniyle son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim" dedi.

Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.

Baruş, paylaşımında "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et." ifadelerini kullandı.

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