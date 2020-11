Malatya sarsıldı! CHP'li Ağbaba toplantıda yakalandı: Ahan da deprem oldu...

Malatya’da dün saat 11.27’de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, yerin 6.94 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ’YE GÖRE 4.9

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.9, merkez üssünü ise Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı. (Taha AYHAN / DHA)

AHAN DA DEPREM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da meydana gelen depreme, partisinin Doğanşehir ilçe başkanlığında, partililere hitaben konuşma yaparken yakalandı, böyle dedi.





CHP’Lİ Ağbaba, dün partililere hitaben konuşma yaparken, Malatya’da 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. O sırada konuşmayı canlı yayında veren yerel televizyonların kameraları da çalışıyordu. Ağbaba ve partililerin tepkileri kameralara yansıdı. İçinde bulunduğu bina sallanmaya başlayan Ağbaba, birden duraklayarak, “Deprem mi oldu?” diye sordu. Partililerin “Evet deprem oldu, gündelik deprem oluyor zaten” demesi üzerine Ağbaba, “Ahan da deprem oldu. Devam edelim mi?” dedi. Partililerin “Bir şey olmaz ya korkma ya devam et” demesi üzerine Ağbaba, “Vallahi sallanıyor” dedi. Partililerin “Devam et, korkma, devam et sen, bir şey olmaz” ısrarı üzerine Ağbaba “Canlı yayında depremi yaşıyoruz” dedi ve konuşmasını sürdürdü.



BU ÜÇÜNCÜ, ALIŞTIK



Ağbaba, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İki katlı bir binanın üst katındaydım. Konuşma yapıyordum birden her yer sallanmaya başladı. Önce ne olduğunu anlamadım. ‘Deprem oluyor’ dediler. Çıkalım mı çıkmayalım mı derken deprem bitti. Bir süre daha kaldık. Bu, bu yıl Malatya’da büyük depreme üçüncü yakalanışım. İlki Ocak, ikincisi Eylül ayındaydı. O nedenle alışkınım, çok etkilenmedim. 10-15 dakika sonra ne olur ne olmaz diyerek binayı boşalttık. Şu an yıkılan bir bina veya can kaybı olmaması tesellimiz oldu.” (Rifat BAŞARAN / ANKARA)

NACİ GÖRÜR UYARDI: BU BÖLGEYE DİKKAT





Bilim Akademisi Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’daki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarıda bulundu. Prof. Dr. Görür, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada “Arkadaşlar, Malatya-Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, açıklamalarının devamında ise şöyle dedi: “Arkadaşlar, sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. ‘Çelikhan-Erkenek hattında dikkatli olunmalıdır’ lafının altında bugün- yarın orada deprem olacak diye anlamak yanlıştır. Oradaki yöneticilerin durumu anlayıp gerekli hazırlıkları yapması için bir uyarıdır. Bu yöreyi hep söylüyorum, biliyorsunuz. Unutmayın 1875 yılında Sivrice-Pütürge hattı kırılıp 6.7 büyüklüğünde deprem ürettikten 18 sene sonra Çelikhan-Erkenek kolu kırılarak 7.1 büyüklükte deprem üretti. Bu asırda da benzer şeyler olabilir. Bu sene Elazığ depremiyle Sivrice-Pütürge hattı kırıldığına göre Çelikhan-Erkenek hattında dikkatli olmak lazım. Tarih tekerrür edebilir. Yöneticilerimiz dikkatli olmalı.”