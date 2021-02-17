Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı

Darende'de, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Malatya Kayseri karayolunun Kayseri yönü, trafiğe kapatıldı. İlçede önlem alan güvenlik güçleri, araçların geçişine izin vermedi. Durdurulup yol durumu hakkında bilgilendirilen sürücüler ve beraberindekiler dinlenme tesislerinde bekletildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.