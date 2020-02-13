Malatya - Kayseri kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya'nın Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışına yakalanan bazı TIR ve yolcu otobüsleri, kaygan zemin dolasıyla yolda kaldı.

Kontrolden çıkan araçlar nedeniyle çok sayıda yolcu otobüsü, TIR, kamyon ve otomobil yollarına devam edemedi.

Hem ilçe girişinde hem de ilçe çıkışında, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izini vermeyen Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, Malatya-Kayseri yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Araçlar ilçenin çıkışında özel bir tesiste bekletiliyor.

Ekipler yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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