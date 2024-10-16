Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Uzmanlar uyardı: Burası riskli bir bölge... Oldu bitti deyip konutlara geçmeyin

Haberin Devamı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanılan depremi CNN TÜRK ekranlarında yorumladı ve şu uyarılarda bulundu:

Bu büyüklükteki deprem hissedilebildiği gibi hasar verecek bir deprem. artçı değil bu. Çünkü merkez üssü doğu Anadolu ile Malatya fayları arasındaki kale bölgesine yakın. Bu depremin olma olasılığı yüksekti. Bu bölgede artçı dışında çok deprem olmuştu. Bir kavşak noktasında olduğu için pek çok deprem meydana geliyordu. Bu müstakil bir deprem. Dolayısıyla gelmeyebilir. Başlı başına büyük bir deprem sayılır bu. Kırsaldaki evlere hasar verebilecek bir deprem. Süre olarak 20 saniyeye yakın sürede hissedildiğini düşünüyorum.

"OLDU BİTTİ DEYİP KONUTLARA GEÇMEYİN"

Artçıları 5'e kadar çıkabilir. Bu oldu bitti deyip konutlarda olmayalım. Yetkililer bu konuda açıklamalar yapacaktır. Dedikodulara değil resmi açıklamalara dikkat etmeli. Bir süre dışarıda olmakta yarar var. Bunun kendine ait artçıları olacaktır.

Haberin Devamı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depreme ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi

Depreme bakacak olursak Doğu Anadolu fayı ve o fay zonu üzerinde bir yer. Özellikle 6 Şubat depremi ve 2020'de yaşadığımız Elazığ depreminden sonra oldukça stresin fazla olduğu bir bölge.

"HASAR OLABİLECEK BİR DEPREM"

Bu bölgedeki faylardan birinin harekete geçtiğini düşünüyorum. Ama bilgiler henüz çok taze, inceleme gerekiyor. 5.9 ve 6.1 büyüklükleri arasındaki sığ deprem. 10,12 km üzerine kaynaklar var. Hasar olabilecek bir deprem. Umuyorum ki ciddi bir hasar ortaya çıkmaz.



Bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Türkiye'nin özellik Doğu Anadolu'da Bingöl çevresinde Yedisu segmenti dediğimiz fay 7 üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. Burası riskli bir bölge, uzun yıllardır konuşuluyor. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu fayı dediğimiz Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye uzanan bölgedir. Bu bölgelerde de 6 ve üzeri depremler olması olağan.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: 6 ŞUBAT'TIN BU FAYA ENERJİ TRANSFERİNİN SONUCU

Prof. Dr. Naci Görür de depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

Haberin Devamı

Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok