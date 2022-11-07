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Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı'ndan önemli uyarı! '6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor'

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#Deprem#Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası#Erkan Özgür
Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanından önemli uyarı 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 21:34

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, irili ufaklı meydana gelen depremlerin Çelikhan-Erkenek hattını sıkıştırdığını belirterek, "2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor. Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor" dedi.

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Malatya'nın olası depreme hazır olmadığı kaydeden Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür, "Türkiye genelinde 24 il, 110 ilçe ve 500’e yakın köy ve mahalleden aktif fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bu noktada da Malatya'da kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bizler can kaybının az olması için uğraşan bir meslek grubuyuz. Bizim amacımız deprem olmadan neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır" dedi.

'Büyük bir deprem kapıda' diyen Özgür "Çelikhan- Erkenek hattını sıkıştırıyor. 2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Olası bir depremde de Malatya’nın birçok yeri yerle bir olacak gibi görünüyor. Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli Caddesi’nde hep bitişik nizamlı yapılar var. Yeni ya da eski bina fark etmiyor. Bir an önce bunlara çözüm bulunup, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor" diye konuştu.

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Gazetecinin 'Malatya'da tahmini kaç şiddetinde bir deprem bekleniyor?' sorusuna ise Özgür, "Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor. Geçen gün hatta Naci Görür hoca da açıklama yapmıştı" yanıtını verdi.

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#Deprem#Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası#Erkan Özgür

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