Malatya İnönü Üniversitesi’ne 292 sağlık personeli alınacak - Başvurular ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Malatya İnönü Üniversitesi personel alımında sona yaklaşıldı. 27 Ağustos 2020 tarihinden bu yana devam eden sağlık personeli alımı başvuruları 11 Eylül tarihinde sona erecek. 255 hemşire ve 37 sağlık teknikeri kadrosundan alınacak olan sağlık personeli adayları başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN

İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

İlan sonucuna gör başvuru yapmış olan adayların KPSS puanları ele alınarak yapılacak sıralama ile adayların yerleşme durumu belirlenecek. Buna göre adayların sıralaması KPSS'den almış oldukları en yüksek puana göre belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları en geç 30 Eylül 2020 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde açıklanacak.