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Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu

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#Malatya#Elazığ#Adıyaman
Malatya, Elazığ ve Adıyamanda kar yağışı etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 03:52

Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan dolu ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar cadde ve sokaklarda kontrollü ilerlerken, kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ’da kar yağışı ve dolu etkili olmaya başladı. Kent genelinde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Baskil ve Keban ilçesinde etkili olan dolu yağışının şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya, Elazığ ve Adıyamanda kar yağışı etkili oldu

ADIYAMAN'DA ARAÇLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı’ kod ile uyarı yaptığı iller arasında yer alan Adıyaman’da Gölbaşı ve Besni ilçesine lafa lapa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

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Nisan Ayı’nda hava sıcaklığının düşmesi ve ardından karın yağması vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırdığını ve yazı bekler iken kışı yaşadıklarını dile getirdi.

Malatya, Elazığ ve Adıyamanda kar yağışı etkili oldu

Malatya, Elazığ ve Adıyamanda kar yağışı etkili oldu

Malatya, Elazığ ve Adıyamanda kar yağışı etkili oldu

MALATYA'DA DA KAR ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde kent merkezi ile Darende, Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri ana arterlerde tedbir aldı.

Araçlar cadde ve sokaklarda kontrollü ilerlerken, kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü.

Malatya, Elazığ ve Adıyamanda kar yağışı etkili oldu

 

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#Malatya#Elazığ#Adıyaman

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