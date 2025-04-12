Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ’da kar yağışı ve dolu etkili olmaya başladı. Kent genelinde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Baskil ve Keban ilçesinde etkili olan dolu yağışının şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

ADIYAMAN'DA ARAÇLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı’ kod ile uyarı yaptığı iller arasında yer alan Adıyaman’da Gölbaşı ve Besni ilçesine lafa lapa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

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Nisan Ayı’nda hava sıcaklığının düşmesi ve ardından karın yağması vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırdığını ve yazı bekler iken kışı yaşadıklarını dile getirdi.

MALATYA'DA DA KAR ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde kent merkezi ile Darende, Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri ana arterlerde tedbir aldı.

Araçlar cadde ve sokaklarda kontrollü ilerlerken, kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü.