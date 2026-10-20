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Mal varlığı iddiası davasında karar çıktı! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 750 bin lira tazminat ödeyecek

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#Özgür Özel#Akın Gürel#Chp
Mal varlığı iddiası davasında karar çıktı Özgür Özel, Akın Gürlek’e 750 bin lira tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 11:50

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı olduğu dönemdeki mal varlığına ilişkin iddiaları nedeniyle Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açılan manevi tazminat davasında mahkeme, Özel’in 750 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü 16 taşınmaza ilişkin tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu numaraların resmi kayıtlar üzerinden sorgulanabileceğini belirten Özel, iddialarının araştırılmasını istedi.

Mal varlığı iddiası davasında karar çıktı Özgür Özel, Akın Gürlek’e 750 bin lira tazminat ödeyecek

Gürlek ise Özel’in 17 ve 24 Mart’ta yaptığı açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Gürlek, dava dilekçesinde malvarlığına ilişkin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kamuoyunda kendisi hakkında olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını savundu.

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Özel ise, Gürlek’in kendisine yönelik açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 100 bin liralık karşı dava açtı. Davanın ikinci duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

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Mal varlığı iddiası davasında karar çıktı Özgür Özel, Akın Gürlek’e 750 bin lira tazminat ödeyecek

ÖZEL’İN 750 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özel’in 750 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.

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#Özgür Özel#Akın Gürel#Chp

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