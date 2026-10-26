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Mal varlığı aklama soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi

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#İstanbul#Mal Varlığı Aklama#Tutuklama Talebi
Mal varlığı aklama soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 21:26

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle, 10 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan yeni tespitler doğrultusunda 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Mehmet Aygün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ramazan Argün, Sofu Altınbaş ve İbrahim Avcı tutuklama talebiyle, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz ve Mehmet Aygün adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

 

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#İstanbul#Mal Varlığı Aklama#Tutuklama Talebi

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