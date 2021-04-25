Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karasu Köyü'nde meydana geldi. Selmani Arıcan ile amca oğlu B.A., arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine B.A., tabancasını çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermi karın bölgesine isabet eden Selmani Arıcan, kanlar içinde yere yığıldı. Bu arada kuzenlerin arasına girip sakinleştirmeye çalışan Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Resul İ. tedaviye alınırken, ağır yaralanan Selmani Arıcan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.A. da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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