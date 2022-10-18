Mal kaçırma davası

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Çift arasında ‘çekişmeli’ süren karşılıklı boşanma davası devam ederken Tuğçe Ersümer ikinci kez mahkemeye başvurarak bu defa ‘katılma alacağı’ davası açtı. Boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ersümer’in kendisinden mal kaçırdığını öne süren Tuğçe Ersümer, eşine ait taşınmazların, araçların, şirket hisseleri ve banka hesaplarının devrinin engellenmesi için mahkemeden tedbir kararı verilmesini istedi.

‘EVİ SATACAKLAR’

Tuğçe Ersümer’in avukatı, “Deniz Ersümer ile babası, müvekkil ile çocuklarının oturduğu evin aidatlarını ödememektedir. Site yönetimi ile anlaşarak evi icra yoluyla satışa çıkaracaklar. Deniz Ersümer çocukların nafakasını ve okul ücretlerini ödememiştir” dedi. Deniz Ersümer’in avukatı ise davaya “Müvekkilim her ay nafakasını ödemektedir. Asıl hakarete uğrayan müvekkildir. Davanın reddini istiyoruz” şeklinde cevap verdi. Mahkeme, dosyayı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi.