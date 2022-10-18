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Mal kaçırma davası

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#Deniz Ersümer#Tuğçe Ersümer#Eski Bakan
Mal kaçırma davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in oğlu Deniz Ersümer ile Tuğçe Ersümer 2007 tarihinde evlendi. Deniz Ersümer 2018 tarihinde İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ olarak boşanma davası açtı. Tuğçe Ersümer de aynı yıl eşine karşı dava açarak eşinin evlilik birliği içerisinde bekâr hayatı yaşadığını, ekonomik şiddete maruz kaldığını iddia etti ve çocuklarının velayetini istedi.

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Çift arasında ‘çekişmeli’ süren karşılıklı boşanma davası devam ederken Tuğçe Ersümer ikinci kez mahkemeye başvurarak bu defa ‘katılma alacağı’ davası açtı. Boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ersümer’in kendisinden mal kaçırdığını öne süren Tuğçe Ersümer, eşine ait taşınmazların, araçların, şirket hisseleri ve banka hesaplarının devrinin engellenmesi için mahkemeden tedbir kararı verilmesini istedi.

‘EVİ SATACAKLAR’

Tuğçe Ersümer’in avukatı, “Deniz Ersümer ile babası, müvekkil ile çocuklarının oturduğu evin aidatlarını ödememektedir. Site yönetimi ile anlaşarak evi icra yoluyla satışa çıkaracaklar. Deniz Ersümer çocukların nafakasını ve okul ücretlerini ödememiştir” dedi. Deniz Ersümer’in avukatı ise davaya “Müvekkilim her ay nafakasını ödemektedir. Asıl hakarete uğrayan müvekkildir. Davanın reddini istiyoruz” şeklinde cevap verdi. Mahkeme, dosyayı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi.

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#Deniz Ersümer#Tuğçe Ersümer#Eski Bakan

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