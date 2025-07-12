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Makinistin dikkati yavru kediyi kurtardı!

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#Bakırköy Marmaray#Makinist#Yavru Kedi
Makinistin dikkati yavru kediyi kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 13:47

Bakırköy Marmaray durağında rayların üzerinde duran yavru kediyi fark eden makinist, treni durdurdu. Trenden inerek yavru kediyi alan makinist, kediyi alkışlar eşliğinde kurtardı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Marmaray durağında yaşandı. Marmaray seferini yapan makinist, durağa yaklaştığı sırada rayların üzerindeki yavru kediyi fark etti.

Makinistin dikkati yavru kediyi kurtardı

Bunun üzerine treni durduran makinist, raylara inerek kediyi aldı. Makinist kediyi durakta bekleyenlere teslim ederken, yolcular da alkışlayarak makiniste teşekkür etti.

Makinist daha sonra trene binerek seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Bakırköy Marmaray#Makinist#Yavru Kedi

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