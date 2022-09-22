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Makine mühendisi, 250 bin liralık alacağını istediği için öldürülmüş

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#Savaş Taş#Körfez#Kocaeli
Makine mühendisi, 250 bin liralık alacağını istediği için öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 15:13

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün Savaş Taş'ın iş yerinde F.C ve R.C. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Makine mühendisi olan Taş'ın, şüphelilere fabrika kurulması konusunda çalışma yaptığı, bu işten kalan alacağı olan 250 bin lirayı isteyince çıkan tartışmada öldürüldüğü belirtildi.

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Olay, dün Güney Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. F.C. ve R.C. aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait iş yerine geldi. İş yeri önünde başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., iş yeri içerisine kaçan Savaş Taş'a ateş açtı. Savaş Taş, göğüs bölgesinden 3 kurşunla yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K.'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş Taş, kurtarılamadı. Olayın ardından otomobille kaçan iki şüpheli, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Makine mühendisi, 250 bin liralık alacağını istediği için öldürülmüş



Makine mühendisi olan ve yurt dışında da bu tür fabrika kurma çalışmaları yaptığı öğrenilen Savaş Taş’ın, 2 şüpheliye Ağrı'da bir fabrika kurulması ve makinelerin kurulumu konusunda çalışma yaptığı belirtildi. Savaş Taş’ın bu çalışmasından kalan yaklaşık 250 bin liralık alacağını F.C ve R.C.'den talep ettiği, çıkan tartışmada hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ayağından yararlanan İ.K 'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Savaş Taş'ın ise yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildiği ifade edildi.

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#Savaş Taş#Körfez#Kocaeli

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