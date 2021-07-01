Makine Kimya şirket oldu

Yeni adıyla Makine Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE AŞ), sermayesi Hazine’de, yönetimi Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) olacak.

‘SATILAMAZ’ KAYDI

Muhalefetin, “şirketleştirilip özelleştirilecek” eleştirilerinin önüne geçmek amacıyla da yasaya, “Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez” hükmü eklendi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın teklif sahibi olduğu yasaya göre, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan MKE AŞ kurulacak. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olacak ancak mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kalmak kaydıyla Hazine’nin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri MSB tarafından kullanılacak.

YABANCI PERSONEL

Şirket, yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek. Kamu ihale kanununa tabi olmayacak, gümrük vergisinden de muaf tutulacak. Kurum personelinden emekliliğini isteyenlerin işlemleri yerine getirilecek. Şirket sözleşmesini kabul etmeyen memurlara üç farklı il tercihi alınarak nakil yapılacak. Şirkette devam etmek istemeyen işçiler de MSB’ye bağlı diğer kurumlarda istihdam edilecek.

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