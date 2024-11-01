Makine dairesi yandı: 2 işçi öldü

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Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler sevk edildi.

‘KEGM - 4’ hızlı tahliye botu, ‘Kurtarma - 7’ ve ‘Şark’ römorkörleri yanan gemiye müdahale etti. 17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Yangın yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Ahırkapı’da da ANKA SUN isimli gemi demirliyken güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu mürettabattan 3 kişi yaralandı. Gemiye KEGM-4 can kurtarma botu ve KURTARMA-7römorkörü yönlendirildi.