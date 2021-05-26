Maket uçağın beyni çözüldü, fırlatan vuruldu

TSK, terör örgütü PKK’nın ardı ardına yaptığı başarısız saldırı girişimlerinde kullandığı maket uçakların şifresini çözdü. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Fırat Kalkanı bölgesinde düşürülen PKK’ya ait maket uçaktaki beyin kartı teknik ekipler tarafından ayrıntılı şekilde incelemeye alındı. Yapılan çalışma sonucu karttaki tüm bilgiler çözülerek, uçağın nereden fırlatıldığı ve tam fırlatma noktası tespit edildi. Bu sayede fırlatılan yere nokta operasyonu yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, “Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” bilgisi verildi.

BEYİN KARTI KANADA’DAN MI?

Teknik ekibin çalışması sonucu beyin kartının hangi ülkede üretildiği de saptandı, ancak şu aşama bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmeyeceği bildirildi.

Hatırlanacağı gibi geçen hafta da Diyarbakır, Şırnak ve Batman’daki TSK üslerine yönelik maket uçaklı saldırılar, üslerdeki nöbetçilerin seri makineli tüfek atışlarıyla düşürülmüştü. Teknik ekipler özellikle Diyarbakır’da düşürülen uçaktaki kartı incelemeye almış, bu kartın Kanada’dan temin edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilmişti.

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