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Maket bıçaklı cinsel saldırı girişiminde görüntülerde oynama iddiası

#Cinsel Saldırı#Mersin#Maket Bıçak
Maket bıçaklı cinsel saldırı girişiminde görüntülerde oynama iddiası

Mersin'de kadın çalışanı H.C.'nin (23) boğazına maket bıçağı dayayıp, cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan O.A.'nın (30) güvenlik kamera görüntülerinde oynama yaptığı iddia edildi. H.C.'nin avukatı, sanığın güvenlik kamera görüntülerini değiştirdiğinin bilirkişi raporuyla belirlendiğini, delil kararttığını savunarak, tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık avukatı ise, müvekkilinin görüntüleri kendisinin sunduğunu dolayısıyla delil karartmanın söz konusu olmadığını söyledi.

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Olay, 13 Aralık 2020'de merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketinde meydana geldi. O.A., iş için il dışına çıkacaklarını söyleyip çalışanı H.C.'yi iş yerine çağırdı. İş bitiminde O.A., ortalığı toplaması için H.C.'yi mutfağa çağırdı. İddiaya göre, O.A., mutfaktaki bulaşıkları toplayan H.C.’ye arkasından yaklaşıp saçından çekerek, öpmeye kalkıştı.

H.C. karşı koyarken, O.A. bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını boğazına dayadı. H.C., yere yatırıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü O.A.'nın, bir yandan da bağırmaması için ağzını kapattığını, bu nedenle nefes almakta zorluk çekmesi üzerine saldırıya son verdiğini iddia etti. H.C., olayın ardından polis merkezine giderek O.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DOSYASI AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli hakkında, 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mersin Adliyesi 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Müşteki avukatı sanık O.A.'nın işlediği suçun 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçu olduğunu belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi ve ayrıca sanığın tutuklu yargılanması için talepte bulundu. Müşteki avukatının talebini haklı bulan savcı mütalaasında sanık O.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan ağır cezada yargılanmasını istedi. Mütalaayı değerlendiren mahkeme başkanı dosyayı ağır cezaya gönderdi. Davanın 2'nci duruşması Mersin Adliyesi 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık O.A. ve müşteki H.C., katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

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Maket bıçaklı cinsel saldırı girişiminde görüntülerde oynama iddiası



TUTUKLU YARGINLANMASI TALEP EDİLDİ

Söz alan müşteki avukatı, sanığın güvenlik kamera görüntülerini değiştirdiğinin bilirkişi raporuyla belirlendiğini kaydetti. Şikayetçi avukatı, sanığın delil kararttığını savunarak, tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık avukatı ise, müvekkilinin görüntüleri kendisinin sunduğunu dolayısıyla delil karartmanın söz konusu olmadığını söyledi. Avukatları dinleyen mahkeme, sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor alınması ve dosyada adı geçen tanıklar dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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#Cinsel Saldırı#Mersin#Maket Bıçak

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