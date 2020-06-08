Makber ne demek? Makber nedir? Makber TDK kelime anlamı

Sanatsal açıdan makber kelimesi çok fazla kullanılan bir sözcüktür. Kökeni Arapçadan gelen bu kelime aynı zamanda tiyatro konusunda da önemli eserlerin içerisinde geçmekte ve hatta ismi olarak bilinmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise, ‘Mezar ya da kabir’ biçiminde ifade edilmektedir.

Makber Ne Demek?

Makber kelimesi pek çok roman veya tiyatro çalışmalarında çok sık karşılaşılan önemli kelimeler arasında yer almaktadır. Kökeni Arapçadan gelmiş olan bu kelime Türkçede gündelik yaşamda da değerlendirilmektedir. Fakat daha çok sanatsal etkinlikler üzerinden ele alınan önemli bir kelime şeklinde dile getirmek mümkün. Bu kelimenin Türkçe anlamı ise, ‘kabir ve mezar ile beraber meften’ şeklinde karşılık bulunmaktadır.

Bu anlamları üzerinden edebi eserlerde ya da tiyatro sahnelerinde karşılaştığımız zaman ne anlama geldiğini daha iyi idrak edebilirsiniz. Aynı zamanda gündelik yaşamda ihtiyacınız olduğu zaman tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın/ gömelim gel seni desem tarihe sığmazsın’ M. A. Ersoy

Bu şekilde cümle içerisinde olduğu gibi mezar ya da kabir biçiminde ifade etmek mümkün. Gündelik hayatın çok kullanılan bir kelimesi olmasa bile, sanatsal açıdan oldukça önemli bir potansiyele sahip sözcüktür.