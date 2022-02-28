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Makas atıyordu, yakalandı! Gaza gelmiş...

#İstanbul#Kadıköy#Oğuzhan Balcı

İstanbul Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar cep görüntülenirken anestezi teknikeri olduğu öğrenilen Balcı'nın, polis ekiplerine diğer sürücülerin kendisini gaza getirdiğini ve bu nedenle makas attığını söylediği öğrenildi.

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Kadıköy D-100 Karayolu'nda dün öğle saatlerinde bir otomobilin makas atarak ilerlediğini fark eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili takibe aldı.

Makas atıyordu, yakalandı Gaza gelmiş...

Bostancı Köprüsü sapağından sahile giren otomobil, Küçükyalı'da trafik polisleri tarafından durduruldu. 07 ADC 787 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Balcı'ya trafikte makas atarak ilerlemek ve emniyet kemeri takmamak suçlarından bin 990 lira para cezası uygulandı.

Makas atıyordu, yakalandı Gaza gelmiş...

Anestezi teknikeri olduğu öğrenilen Balcı'nın, polis ekiplerine diğer sürücülerin kendisini gaza getirdiğini ve bu nedenle makas attığını söylediği öğrenildi.

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Makas atıyordu, yakalandı Gaza gelmiş...

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#İstanbul#Kadıköy#Oğuzhan Balcı

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