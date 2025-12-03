×
Makas atan aracın çarptığı otomobil devrildi: O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 12:04

Bolu’da, D-100 kara yolunda, makas atan otomobilin çarptığı otomobil devrildi. Devrilen otomobildeki 1 kişi yaralanırken, kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolunun Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Kara yolunun Ankara yönünde M.C.Ç.’nin makas attığı plakası öğrenilemeyen otomobil, E.K. yönetimindeki 14 EK 181 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan E.K.’nin otomobili refüje çarptıktan sonra devrilip metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

