Makarna fabrikasında zehirlenme şüphesi! 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ
Olay, ilçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı. İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi.
11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 9'u kadın 11 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.