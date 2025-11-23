×
Gündem Haberleri

Makarna fabrikasında zehirlenme şüphesi! 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 17:09

Mersin'de makarna fabrikasında çalışan işçiler öğle saatlerinde fenalaştı. 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Olay, ilçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı. İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi.

11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 9'u kadın 11 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Mersin Makarna Fabrikası#Zirai İlaç Zehirlenmesi#Sağlık Ekipleri Müdahalesi

