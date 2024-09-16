Makarna fabrikasında patlama: 1 kişi ölü bulundu, 30 yaralı

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Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında dün 13.30 sıralarında, siloların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın büyürken, fabrikaya Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli’den de çok sayıda destek ekip sevk edildi. Olayda 3’ü itfaiye eri olmak üzere 30 kişi yaralandı. Soğutma çalışmaları sırasında fabrika içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yaralılardan 5’i akşam saatlerinde taburcu edildi.

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Fabrikadan yükselen dumanlar Sakarya Hendek’in farklı noktalarından görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevler itfaiye ekiplerinin çabasıyla 16.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatılmıştır” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, patlamayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

- Sakarya Valiliği, “Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2’si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 itfaiye erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir. Ayrıca meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir” açıklamasında bulundu.