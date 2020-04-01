Makamında anma töreni
31 Mart 2015 günü Çağlayan Adalet Sarayı’ndaki makam odasında DHKP/C’li 2 terörist tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında ve mezarının başında anıldı.
Savcı Kiraz’ın ölümünün 5’inci yıldönümde makam odasında yapılan anmaya koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ile sınırlı sayıda meslektaşı katıldı. Meslektaşları, Savcı Kiraz’ın makam odasının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki mezarını da ziyaret etti
ERDOĞAN ŞEHİT SAVCIYI ANDI
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Savcı Kiraz’ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin 5. yılında rahmetle yâd ediyorum” dedi.
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