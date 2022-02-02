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'Makamı korumak benim görevim'

#Recep Tayyip Erdoğan#Gençlik Buluşmaları#Hakaret
Makamı korumak benim görevim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Trabzon Akçaabat’ta gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Gençlere internet ve telefon sorunlarını çözme sözü veren Erdoğan hakaret tartışmalarıyla ilgili de “Tayyip Erdoğan’ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu makamı korumak benim görevim” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanGençlik Buluşmaları’ programını önceki günkü Trabzon temasları kapsamında da sürdürdü. Akçaabat ilçesinde gençlerle bir araya gelen Erdoğan, “Görevi devraldığımızda Karadeniz Sahil Yolu diye bir şey yoktu. Biz yaparız. Trabzon denince futbol zaten burada bir numara. Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni, 42 bin kişilik bir stadyumu Trabzonumuza kazandırdık. Trabzon buna layık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu Bay Kemal ne ile konuşuyor bilmiyorum” dedi. Erdoğan hakaret tartışmalarıyla ilgili de “Geçtiğimiz günlerde tam bir 5. kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Tayyip Erdoğan’ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu makamı korumak benim görevim” mesajı verdi.

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Bir öğrencinin KYK yurtlarında internet kotasının yetmediğini belirterek, “Bununla ilgili iyileştirme yapılır mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “En güzel şekli ile internette öğrencilerimizi rahatlatacağız” ifadesini kullandı.

VERGİDE ADIM ATALIM

Erdoğan, bir öğrencinin bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçların karşılanmasının maliyetli olduğunu belirterek “Vergi oranlarında düşüş gerçekleşebilir mi?” sorusuna, “Hazine ve Maliye ile bir çalışma yapalım, bir adım atalım” yanıtını verdi. Bir öğrencinin ise adının Recep Tayyip Erdoğan, babasının adının da Ahmet olduğunu dile getirmesi Erdoğan ve salondakileri gülümsetti.

EREN BÜLBÜL TÜRKÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik grubu Koliva’nın da etkinlikte olduğunun iletilmesi üzerine, “Koliva ne? Söylesen, anlamaz, çünkü buranın uşağı değil” diyerek espri yaptı.

Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi 16 yaşındaki Ceren Ece Öksüz’ün “Eren Bülbül’ün memleketinde, şehit edildiği topraklardasınız. Onun hayatını anlatan filmi izlerken neler hissettiniz?” sorusu üzerine ise Erdoğan, “Şehadetin gerçekleştiği zaman evine geldik. Ziyarette bulunduk. Bu filmde hakikaten arkadaşlar güzel hazırlamışlar. İyi bir emek. Sen seyrettin galiba” dedi. Ceren Ece Öksüz bunun üzerine “Filmin müziğini ben yaptım. Heyamo eseri” yanıtını verdi. Erdoğan’ın isteği üzerine de Ceren Ece Öksüz, Heyamo parçasını okudu. Öksüz performansıyla övgü aldı.

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İSTANBUL YORUMU: YA SABIR

Sohbet sırasında bir öğrencinin “Eskiden İstanbul’da yaşıyordum. Kar yağdığında çalışmalar güzel oluyordu” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’da zaten ne yaptıysak biz yaptık. Olmayan bir şey vardı; Sarıyer’de Kahraman’da balık yemek. Bizim derdimiz İstanbul aşkıydı. Bunların böyle bir aşkı yok, heyecanı yok” dedi.

“Kar fırtınası olduğu gün balıkçıya giden bir AK Partili belediye başkanı olsaydı tepkiniz ne olurdu?” sorusuna ise Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar, böyle bir zamanda balıkçı restoranına girip orada kafayı bulmaz. Karın dışında da meydanda yok. İstanbul’u sel bastı beyefendi Bodrum’da. Artık diyorum ki ya sabır. İnşallah 2023, 2024’te benim milletim gereğini yapar diyoruz.” 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Gençlik Buluşmaları#Hakaret

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