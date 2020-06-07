Makaleleri geri çevirten mektup: Bakan Koca’dan ‘Hidroksiklorokin’ itirazı

“New England Journal of Medicine” ve “Lancent” dergileri, Hidroksiklorokin’in koronavirüs tedavisinde ölüm oranlarını arttırdığını savundu ve içinde Türkiye’nin de olduğu ülkelerden veriler paylaştı. Türkiye’deki verilerin 20 Aralık 2019 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında, 3 hastanedeki 346 hastaya ait olduğu ileri sürüldü. “NEW England Journal of Medicine” ve “Lancent” dergileri, Hidroksiklorokin’in koronavirüs tedavisinde ölüm oranlarını arttırdığını savundu ve içinde Türkiye’nin de olduğu ülkelerden veriler paylaştı. Türkiye’deki verilerin 20 Aralık 2019 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında, 3 hastanedeki 346 hastaya ait olduğu ileri sürüldü.

O DÖNEMDE HASTA SAYIMIZ 18

İki dergiye mektup yazan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Doğruluktan uzak ve mantıksal tutarlılıktan yoksun” olarak tabir ettiği verileri eleştirdi, iddiaları çürüten bilgiler sundu. Koca gönderdiği mektubunda, “Şunu belirtmek isterim ki bu dönemde tüm Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testleri yalnızca Bakanlığın laboratuvarlarında yapılmaktaydı. 11 Mart 2020’de ilk PCR onaylı COVID-19 vakasını açıkladık. 15 Mart 2020 itibarıyla resmi kayıtlarımıza göre, ülkemde sadece 18 PCR pozitif vaka tespit edilmişti. Açıkçası, makalede doğruluktan uzak, aynı zamanda tutarsız veriler sunulmaktadır. Ayrıca ülkemde Surgisphere ile çalışan ve hasta verilerini veri tabanlarına kaydeden hiçbir hastane veya laboratuvar tespit edilememiştir” dedi. Makalelerden sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hidroksiklorokin’in koronavirüs tedavisinde sakıncalı olabileceğini varsaymış, 25 Mayıs’ta ilaçla ilgili çalışmaları geçici olarak durdurmuştu. Ancak makalelerin geri çekilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü de 3 Haziran’da yeni bir açıklama yaparak, önceki açıklamasını geri çekti.

ERKEN EVREDE BAŞARI SAĞLADI

Uzun yıllardır romatizmal hastalıklarda kullanılan ilacın yan etkileri Türkiye tarafından da bilindiğinden, kalp hastalığı bulunan hiçbir hastaya kullanılmadığı öğrenildi. İlacı erken dönem koronavirüs vakalarında kullanan Türkiye, bu dönemde ilacın etkisiyle virüsün akciğer hücrelerine yapışmadığını tespit etti. Bu nedenle de yoğun bakıma yatış oranı oldukça azaldı. Sağlık Bakanı Koca, Hidroksiklorokin’le ilgili bir soruya, “Biz dünyadan farklı olarak bu ilacı farklı ve erken kullandık. Dünyada geç vakalarda, yoğun bakım hastalarında kullandılar. Biz o dönemde faydasının olmadığını, çok erken dönemde başlamasının gerekliliğini düşünerek başladık. Bunun da faydasını gördük. Ülkemizde ise 1811 verinin 150 tanesi özel üniversitenin verisiydi. Kalpte sorun olduğu düşünülen durum sadece 5 vakada oldu. İlacı kestiğinizde de bu sorun da kesildi” demişti.