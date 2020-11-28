MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMAK timlerinden nefes kesen tatbikat!
GeriGündem MAK timlerinden nefes kesen tatbikat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA) -
Haber Giriş: 28.11.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

MAK timlerinden nefes kesen tatbikat!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MAK timlerinden nefes kesen tatbikat!
Abone Olgoogle-news

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi, her türlü iklim ve arazi koşullarında yaralıların tahliye edilmesinde hayati görev üstleniyor.

Özel harekat polislerinin terörle mücadele operasyonlarında çıkan çatışmalarda yaralanan personel ya da sevilin güvenli alana tahliyesinde görev yapmak üzere 2018 yılında Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde MAK timi kuruldu. Muharebe alanlarında her türlü iklim ve arazi koşullarında yaralıların tahliyesinde hayati rol üstlenen MAK timleri, intikal, keşif, baskın ve tahliye eğitimleri alıyor. MAK timleri, bu amaçla Isparta'da bulunan Yaka Kanyonu ve Yazılı Kanyonunda da eğitim gerçekleştirdi.

TATBİKAT NEFES KESTİ

Her türlü hafif ve ağır silah ile kara taşıtlarını kullanma, keskin nişancılık, yakın dövüş, tahrip uzmanlığı, ilk yardım, dağcılık, yüzme konularında uzman olan MAK timlerinin tatbikatlarına ilişkin görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı. Kanyonda mahsur kalan yarılıyı kurtaran MAK timlerinin tatbikatı nefes kesti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle