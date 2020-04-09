Mainz Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Dünyadaki çoğu ülkelerin belirli eyaletlerinde Türk Başkonsoloslukları bulunmaktadır. Türk Başkonsoloslukları o bölgede yaşayan Türklerin Belirli işlemlerini yapmakla görevli bir kurumdur. Mainz Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir. Peki Mainz Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir. Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Almanya'da hizmet veren 13 Başkonsolosluklardan birisi de Mainz Türk Başkonsolosluğu'dur. Bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşliği, Din Hizmetleri Ateşliği ve Eğitim Ateşliğini barındırmaktadır.
Mainz Konsolosluk Almanya'da bulunmaktadır. Konsolosluğun görev bölgesi Rheinland Pfalz ve Saarland Eyaletleridir. Bu bölgelerde yaşayan Türklerin doğum, ölüm, evlilik, askerlik, pasaport ve noter gibi işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Mainz Türk Başkonsolosluğu Adresi
Almanya'da yer alan Başkonsolosluklardan biri olan Mainz Türk Başkonsolosluğu adresi şu şekildedir: An der Karlsschanze 7, Mainz, 55131 Deutschland
Mainz Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Mainz Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri aralığında 08:30 ile 16:30 saatleri aralığındadır. Resmi tatillerde ise kapalıdır. +49-6131 98 26 017 numarası santral numarasıdır. Santral numarası 14:00 ile 16:00 aralığında aranabilir. Çağrı merkezi numarası: 030-30 80 70 90
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