Mainz Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Almanya'da hizmet veren 13 Başkonsolosluklardan birisi de Mainz Türk Başkonsolosluğu'dur. Bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşliği, Din Hizmetleri Ateşliği ve Eğitim Ateşliğini barındırmaktadır.

Mainz Konsolosluk

Mainz Konsolosluk Almanya'da bulunmaktadır. Konsolosluğun görev bölgesi Rheinland Pfalz ve Saarland Eyaletleridir. Bu bölgelerde yaşayan Türklerin doğum, ölüm, evlilik, askerlik, pasaport ve noter gibi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Mainz Türk Başkonsolosluğu Adresi

Almanya'da yer alan Başkonsolosluklardan biri olan Mainz Türk Başkonsolosluğu adresi şu şekildedir: An der Karlsschanze 7, Mainz, 55131 Deutschland

Mainz Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Mainz Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri aralığında 08:30 ile 16:30 saatleri aralığındadır. Resmi tatillerde ise kapalıdır. +49-6131 98 26 017 numarası santral numarasıdır. Santral numarası 14:00 ile 16:00 aralığında aranabilir. Çağrı merkezi numarası: 030-30 80 70 90