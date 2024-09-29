Mahzun Prenses hayata veda etti

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Prenses Fazıla, anne tarafından son Halife Abdülmecid Efendi’nin, baba tarafından da Mısır Hidivlerinin torunuydu. Hanzade Sultan ile Mısır Prensi Mehmet Ali İbrahim’in kızıydı. 1957’de 16 yaşındayken 22 yaşındaki Irak Kralı 2. Faysal ile nişanlandı. Evlilik hazırlıkları devam ederken düğüne iki hafta kala Kral Faysal kanlı bir darbe ile devrildi ve öldürüldü. Bu olaydan dolayı “Mahzun Prenses” olarak anılan Prenses Fazıla İbrahim, İngiltere ve Fransa’da iyi bir eğitim aldı. 1965’te eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü’nün oğlu Hayri Ürgüplü ile evlendi. 15 yıllık evliliğin ardından boşandılar. 1983’te Fransız Jean-Alphonse Bernard ile evlendi. Paris’te yaşamaya devam eden Prenses Fazıla sık sık İstanbul’a da geliyordu. Prenses İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün 83 yaşında hayata veda etti.





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GÜZELLİĞİYLE MEŞHURDU

Hürriyet yazarı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prenses Fazıla için şunları söyledi: “Osmanlı hanedanının ikinci kuşağının güzide bir mensubuydu. Ayrıca Mısır prensesiydi. İki hanedanın soylu izlerini taşıyordu. Hanzade Sultan’ın kızıydı. Güzelliğiyle meşhurdu. İyi bir dostumdu. Batı dilleri yanında hem Arapçayı hem Türkçeyi iyi konuşurdu. Irak Kralı 2. Faysal ile evlenmek üzereyken darbe yapıldı. Sarayı taradılar, Faysal’ı ve maiyetini katlettiler. Fazıla da orada olabilirdi, yaşayacağı hayatı varmış. ‘Mahzun Prenses’ de dediler ondan sonra. Sakin ve mütevazı bir hayat yaşadı.”