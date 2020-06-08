‘Mahvolduk’ demeyin ‘Türkiye güçlüdür’ deyin

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında yeni seçilenlerin de olduğu 81 il başkanı ile videokonferans toplantısı yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da katıldığı görüşmede Kılıçdaroğlu, il başkanlarını dinledi. Daha sonra il başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu, seçim bölgelerinde yaptıkları sohbetlerde ve konuşmalarda belirli tartışma konularına girmemelerini söyledi. CHP Lideri özetle şu mesajları verdi:

“Kısır tartışmalardan örgütün büyük dikkatle kaçınması lazım. Var olan sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağız. İnanç işi, Diyanet İşleri, müftülük, kilise, cemevi, bu tartışmaların hiçbirisine girmeyeceğiz. Neden? Herkesin inancına saygılıyız da ondan. ‘Camiye, kışlaya, yargıya siyaset girmemeli’ dedik en başından beri.

BUNA UYGUN DAVRANIN

CHP’de değişimin yeterince kavrandığı düşüncesinde değilim. Biz her kesime ulaşan tek partiyiz. Biz Türkiye’de herkesten oy isteyen ve her kesimi hedefleyen tek partiyiz ve dolayısıyla buna uygun davranın. Unutmayın biz herkesin oyuna talibiz.

(Özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerin kazanılmasını isteyerek) Onlar için çalışmaları öne çıkartın. Belediyelerle işbirliği yaparak gençlerle ilgili projeler geliştirin.

BİREYSEL ÇIKIŞ YAPMAYIN

Negatif dil kullanmayın, CHP’nin neler yapacağını anlatın. ‘Mahvolduk, perişan olduk, memleket elden gidiyor’ gibi sözler yerine ‘Türkiye bölgenin en güçlü devletidir. Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir. Tarih bunu göstermiştir. Türkiye iyi yönetilmiyor. İyi yönetilirse bunların tamamı aşılır’ deyin.

Bireysel çıkışlardan ziyade ortak dil ve tekrarın gücünü kullanın. Partinin söylemlerini, genel başkanın, parti sözcülerinin açıklamalarını takip edin ve o çerçevede açıklamalar yapın. Kimse, ‘İlla farklı bir şey söyleyeceğim’ diye bireysel çıkış yapmasın.

CHP SAĞA MI KAYDI?

Yeri geldiğinde ‘CHP sağa kaydı’ diyorlar. Nasıl sağa kayıyor? Siz kapıcının, apartman görevlisinin, taşeron işçisinin hakkını savunuyorsanız o zaman halkın partisi oluyorsunuz demektir. Ezilenlerin partisi oluyorsunuz demektir. Ezilenlerin hakkına, hukukuna sahip çıkıyorsunuz demektir.”