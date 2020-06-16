Mahur ne demek? Mahur nedir? Mahur TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu mahur kelimesi için karşılık olarak, ‘Klasik Türk müziğinde bir makam’ ifadesini sunuyor. Özellikle eski dönemlerde klasik Türk müziği üzerinden dile getirilen eserler konusunda geliştirilmiş özel bir makam olarak söylemek mümkün.

Mahur Ne Demek?

Klasik Türk müziğinin çıkış yaptığı dönemlerde adapte olan Mahur kelimesi, Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Kökeni Farsçadan gelen bu kelime Türkçe üzerinde, ‘Klasik Türk müziğinde ele alınmış bir makam’ olarak değerlendirilmektedir. Pek çok anonim ile beraber bilindik eserler Mahur makamı üzerinden ele alınmak suretiyle söylene bilmektedir. Günümüzde hala çok yaygın olarak değerlendirilen ve bu makam üzerinden söylenen şarkılar bulunmaktadır.

Mahur Nedir?

Genel olarak Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman Mahur kelimesine karşılık, ‘klasik Türk müziği için özel olarak ele alınmış makam’ ifadesi öne çıkmaktadır. Verilen bu anlam ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda klasik Türk müziği üzerinden bir şarkı söylendiğinde ve Mahur sözcüğü ile karşı karşıya kaldığınızda, şarkının bu makam üzerinden ele alındığını anlayabilirsiniz.

Zira birçok farklı şekilde bu gibi makamlar bulunmaktadır. Gündelik yaşamda çok kullanılan bir sözcük olmasa bile, söz konusu klasik Türk müziği olduğu zaman önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.